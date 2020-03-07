Рабочего омского завода затянуло под пресс

Омск, 7 марта. Несчастный случай произошел на заводе «Омский каучук», рабочего затянуло под пресс, сообщили в Государственной инспекции труда по Омской области.

5 марта в ведомство поступила информация от руководства завода о травмировании на производстве. Мужчина убирал метелкой с пресса остатки крошки каучука.

По неизвестной причине работник не отключил оборудование, в результате чего его руку затянуло под пресс. Пострадавшего госпитализировали. Комиссия выясняет обстоятельства травмирования человека.

Ранее сообщалось, что в Петербурге рабочий случайно разрезал себе живот циркулярной пилой. Еще один инцидент с рабочим произошел в Орске, там мужчина упал в камнедробилку.