Полиция задержала в Омске пьяного мужчину, кидавшегося на прохожих с мачете

Омск, 7 марта. Агрессивный мужчина с мачете пугал прохожил в Омске и угрожал расправой, сообщили в УМВД по Омской области.

Инцидент произошел 5 марта на проспекте Королева. В полицию поступила информация, что 24-летний мужчина разгуливает с ножом и угрожает прохожим. Правоохранители задержали подозреваемого, возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

По данным правоохранителей, между хулиганом и группой подростков произошел конфликт. После словесной перепалки он напился, взял нож и пошел разбираться с обидчиками.

Он зашел в магазин, где ему не понравился один из покупателей, и пригрозил ему мачете. Посетители с криками выбежали на улицу. Мужчина вышел за ними, после чего нанес несколько повреждений рядом припаркованному автомобилю.

Ранее сообщалось, что в Петербурге мужчина напал с мачете на охранника, поспорив из-за парковочного места.