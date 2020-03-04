Самолет с 97 пассажирами на борту вернулся в Новосибирск из-за технической неисправности

Новосибирск, 4 марта. Пассажирский самолет авиакомпании S7 Аirlinеs вернулся в аэропорт вылета из-за сообщения о неисправности. Борт выполнял рейс Новосибирск — Москва. Решение о возвращении крылатой машины в аэропорт «Толмачево» принял экипаж судна. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

По имеющейся информации, спустя час после вылета на борту самолета сработал датчик технической неисправности. Экипаж принял решение разворачиваться и ложиться на обратный курс. Какую именно неисправность зафиксировали приборы, не уточняется, передает телеканал «360».

На борту лайнера находились 97 пассажиров и шесть членов экипажа. В Москву их отправят резервным бортом.

Транспортная прокуратура начала проверку по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании «Азимут», вылетевший из Ростова-на-Дону, вынужден был вернуться в аэропорт из-за технических проблем. Воздушное судно направлялось из Ростова-на-Дону в Санкт-Петербург, передает НСН.