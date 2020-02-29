Мужчина выбрался из горящего трактора, но погиб под колесами грузовика в Новосибирске

Новосибирск, 29 февраля. Водитель выбрался из горящего трактора, но погиб под колесами грузовика во время массового ДТП в Новосибирске. Об этом сообщили в УМВД России по Новосибирской области.

Жуткая авария произошла 29 февраля на 1237-м километре трассы Р-254. По данным правоохранителей, водитель за рулем Mercedes врезался в стоящие в попутном направлении КАМАЗ, «ГАЗель» и трактор МТЗ-82.

В результате столкновения водитель «Газели» погиб, еще два человека получили травмы. Трактор от удара перевернулся и загорелся, тракторист успешно выбрался из кабины. Спустя некоторое время он переходил проезжую часть на этом же участке дороги и попал под колеса грузовика Scania и погиб.

В обстоятельствах и причинах случившегося разбираются сотрудники дорожной полиции.