Суд вынес приговор заживо похоронившему людей в Новосибирске водителю экскаватора

Новосибирск, 26 февраля. Суд вынес приговор водителю экскаватора, по вине которого двое людей оказались заживо погребены под землей в Новосибирске. Трагический инцидент произошел летом прошлого года. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Советский районный суд признал виновным 36-летнего мужчину в преступлении по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». По данным следствия, экскаваторщик рыл траншею на улице 1-й переулок Молодости. Работы проводились по устной договоренности с местными жителями.

«Выполняя работы, он нарушил правила безопасности труда, в результате чего произошел обвал края траншеи на находившихся в ней двух лиц», — сообщили в прокуратуре.

Двое мужчин погибли на месте. Водитель экскаватора полностью признал свою вину на суде. Судебные органы приговорили его к одному году и семи месяцам лишения свободы условно.