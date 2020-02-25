Общественник Котик требует запретить концерт Линдеманна в Новосибирске

Новосибирск, 25 февраля. Концерт немецкого музыканта Тилля Линдеманна в Новосибирске оказался под угрозой срыва из-за одиозного клипа. Музыкант Роман Котик направил главе города письмо с просьбой отменить выступление рок-музыканта.

Поводом для негодования со стороны Котика послужило то, что в интернете гуляет ролик порнографического характера, в котором немецкий исполнитель «использует русских женщин в своих целях». Речь идет о нашумевшем клипе Till the End.

«В преддверии великого Дня Победы ездит немец, орет фривольного характера песни, <…> напоказ выставляет, как он «пользует» наших женщин», — подчеркнул общественник.

По его мнению, в данном контексте выступление немецкого музыканта в российском городе является недопустимым. Котик говорит, что абсолютно нормально относится к творчеству Линдеманна и его группы Rammstein. Он объяснил, что его негодование не имеет отношения к музыке, это вопрос уважения, передает телеканал «360».

Котик подчеркнул, что в социальных сетях среди девушек распространяют приглашения на вечеринку, которая должна состояться после концерта.

«После таких видеороликов несложно понять, для какой цели немецкий исполнитель приглашает российских женщин на свою вечеринку», — указал в своем обращении житель Новосибирска.

Общественник считает, что руководство города должно запретить концерт Линдеманна.