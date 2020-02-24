Молодой омич разбился насмерть, выпав из окна многоэтажки

Омск, 24 февраля. Тело молодого человека с признаками падения с высоты нашли в Омске, сообщили очевидцы в соцсетях.

Инцидент произошел 23 февраля в микрорайоне «Амур-2». По предварительной информации, мужчина выпал из окна седьмого этажа.

Пострадавший получил тяжелые травмы и скончался на месте. Медики скорой помощи подтвердили гибель человека.

Правоохранительные органы устанавливают личность и обстоятельства, при которых погиб омич.

Ранее сообщалось, что в Москве рядом с многоэтажкой нашли погибшую женщину. Вероятно, она выпала из окна дома.