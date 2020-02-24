Два человека погибли в лобовом столкновении легковушек под Омском

Омск, 24 февраля. Два легковых автомобиля столкнулись лоб в лоб на трассе Челябинск – Новосибирск, сообщили в ГУ МВД России по Омской области.

ДТП произошло ночью 24 февраля в Марьяновском районе. Водитель ВАЗ ехал в сторону Омска, в какой-то момент он не справился с управлением и столкнулся с Иж-2126.

В результате аварии оба водителя получили тяжелые травмы и скончались на месте. Еще один пассажир Иж-2126 срочно госпитализирован. Медики борются за его жизнь.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Мордовии столкнулись две иномарки, в результате погибли три человека.