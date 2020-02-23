Омские строители избили мужчину, протащив его голым по земле

Тюмень, 23 февраля. Строители из Омска жестоко избили двух мужчин и женщину в городе Ишиме Тюменской области.

Инцидент произошел в декабре 2019 года, строители из Омска познакомились с тремя местными жителями в кафе. Они продолжили распивать алкогольные напитки дома.

Во время застолья произошел конфликт, после которого гости стали бить хозяина стулом по голове. Пострадавший потерял сознание, а второму мужчине удалось сбежать из квартиры без одежды.

По словам супруги одного из пострадавшего, на улице мужчину догнали, продолжили бить и протащили по снегу почти голым. Агрессоры также напали на женщину, которая осталась в квартире, и сломали ей ключицу.

Правоохранители возбудили уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью. Однако пострадавшие хотят, чтобы нападавших осудили еще по статьям о незаконном лишении свободы и угрозе убийством, пишет Ura.ru.