Полиция задержала фальшивомонетчика, обманувшего банкомат в Новосибирске

Новосибирск, 22 февраля. 50-летнего жителя Новосибирска осудили за фальшивомонетничество. Мужчине удалось подделать пятитысячные купюры и вложить их в купюроприемник банкомата. Об этом сообщил прокурор Железнодорожного района Новосибирска Анатолий Стафиевский.

Банкомат не смог распознать фальшивые деньги. Всего злоумышленнику удалось изготовить 20 купюр номиналом в 5 тысяч рублей. Мужчина сбывал подделки через купюроприемник банкомата на проспекте Димитрова. Злоумышленник отправлял денежные средства на банковский счет своей матери.

Правоохранители установили личность и местонахождение фальшивомонетчика. Им оказался 50-летний местный житель, который ранее неоднократно привлекался к ответственности за аналогичные преступления.

В 2009 году он отбывал пятилетний срок в исправительном учреждении за подделку денег. А в 2019 году ему вынесли приговор за очередное преступление в Кемерово. У него дома были обнаружены 142 поддельные банкноты, которые он хранил в специально оборудованном тайнике.

Ранее ФАН сообщал, что следственный комитет по Красноярскому краю закончил расследование кражи 3 миллионов рублей из местных банкоматов. Оказалось, что преступникам удалось обмануть технику, пополняя счета игрушечными «купюрами» в 5 тысяч «дублей».