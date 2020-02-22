Четыре человека погибли в ДТП на трассе под Новосибирском

Новосибирск, 22 февраля. В крупной аварии на трассе «Иртыш» в Новосибирской области погибли четыре человека, в том числе дети. На дороге лоб в лоб столкнулись иномарка и грузовик. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

По информации ведомства, дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 21 февраля в Убинском районе. Автомобиль Opel Astra, за рулем которого был 26-летний водитель, ехал из Омска в сторону Новосибирска. В салоне иномарки находились еще три человека, девушка и двое несовершеннолетних детей, передает телеканал «360».

На 1206-м километре иномарка выехала на полосу встречного движения, где встретилась с грузовиком DAF. Произошло лобовое столкновение, в результате которого погибли 26-летний водитель и двое детей. Трехлетний мальчик и шестилетняя девочка погибли на месте. Девушка, которая была четвертым пассажиром Opel, скончалась в больнице.

Сейчас правоохранители устанавливают подробные причины случившегося.