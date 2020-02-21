Двое детей и взрослых погибли в ДТП в Новосибирской области

Новосибирск, 21 февраля. В Убинском районе Новосибирской области произошла автокатастрофа. В аварии погибли четыре человека, в том числе двое детей, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

По предварительной версии, иномарка Opel Astra двигалась в сторону Новосибирска. Автомобиль выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком. Водитель, а также двое детей, находившихся в иномарке, скончались на месте ДТП. Медики доставили одну пассажирку в больницу, однако спасти ее не удалось, сообщают «Известия».

В настоящий момент по факту ДТП проводятся необходимые процессуальные действия.

Напомним, ранее в Новосибирске автомобиль сбил ребенка, который шел по пешеходному переходу. Семилетний мальчик получил травмы, ему потребовалась медицинская помощь, пишет «Газета.ru».