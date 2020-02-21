Медведь держит в страхе жителей одного из поселков под Новосибирском

Новосибирск, 21 февраля. Жители одного из Новосибирских поселков опасаются медведя, который поселился с ними по соседству. Животное часто выходит на прогулку по единственной дороге населеного пункта, которая ведет в школу, магазин и к автобусной остановке.

Косолапого соседа зовут Арчи. В прошлом медведь выступал в цирке, но теперь остался не у дел. Двухлетнее животное приютили в местном конном клубе. Отмечается, что в поселке живут двое его собратьев. По словам дрессировщицы Майи Кирсановой, Арчи не несет никакой угрозы окружающим.

«Собаки, которые сорвались с поводка они больше могут принести вреда. Ну так как это животное сильное, мы делаем так, сначала привязываем на длинную веревку, а уже потом ведем. У него нет возможности куда-то деться от нас», — рассказала дрессировщица.

Местных жителей это не успокаивает. Они считают, что дикое животное в любой момент может напасть на кого-то из окружающих. Веревка, на которой водят медведя, не внушает доверия и безопасности.

«Сам Росприроднадзор мер не предпринял. В своем ответе они сказали, что направили наше обращение в правоохранительные органы. Мы ждем окончательной реакции от правоохранительных структур о применении административных мер воздействия», — сообщила эксперт Общероссийского народного фронта Ирина Липатникова.

Дрессировщика могут оштрафовать, если правоохранители все же признают, что прогулки с животным могут нести опасность.