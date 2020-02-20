Омич получил срок, расплатившись в религиозной лавке купюрами «банка приколов»

Омск, 20 февраля. Житель Омска расплатился в религиозной лавке купюрами «банка приколов», сообщили в прокуратуре по Омской области.

Инцидент произошел в сентябре 2019 года, когда 28-летний парень при покупке сувенирной продукции использовал две фальшивые купюры номиналом 2 тысячи рублей.

Сумма ущерба составила 3,5 тысяч рублей. По данным прокуратуры, мужчину приговорили к восьми месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что водитель в Челябинской области заплатил за бензин купюрой «банка приколов». Полиция возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве.