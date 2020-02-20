Полиция в Омске разыскивает сбежавшего из школы-интерната подростка

Омск, 20 февраля. Сотрудники школы-интерната в Омске сообщили в полицию о том, что 15-летний воспитанник Владимир К. самовольно покинул учреждение.

По данным педагогов, школьник ушел из интерната вечером 19 февраля. Полиция опрашивает знакомых подростка.

Мальчик был одет в черную куртку с капюшоном, спортивные брюки с белыми полосками по бокам и черные кроссовки. Его рост 170 см, он худощавого телосложения.

Как сообщили в интернате, это не первый побег подростка. В начале февраля он ушел из учреждения и некоторое время находился у знакомого. В полиции парень сообщил, что ходил погулять.

Ранее сообщалось, что в Москве пропал 12-летний школьник.