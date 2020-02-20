Американский «генерал» выманил у омички тысячу евро

Омск, 20 февраля. Жительница Омска познакомилась в Интернете с мужчиной, который представился ей как американский генерал, который якобы служит в Сирии.

По словам 64-летней пенсионерки, иностранец в течение года входил в доверие. А затем он попросил у нее крупную сумму денег.

Женщина добавила, что общалась с мошенником не только с помощью мессенджера, но и по видеосвязи. Мужчина рассказал, что у него много ценных наград, которые «могут пропасть» в Сирии.

Лжегенерал попросил женщину хранить эти медали у себя. Он предложил перевести ему 1000 евро для пересылки наград. Омичка согласилась помочь знакомому и отправила ему деньги. После этого мошенник перестал выходить на связь.

Пострадавшая обратилась в полицию, заявив о мошенничестве. Правоохранительные органы проводят проверку по факту происшествия.