Разъяренный водитель иномарки в Омске разбил молотком стекло автобуса

Омск, 19 февраля. Житель Омска на иномарке перегородил дорогу автобусу, а потом вышел из машины и разбил молотком лобовое стекло транспортного средства.

Инцидент произошел днем 18 февраля в районе Нефтяников. По словам очевидцев, водитель Mitsubishi неожиданно перегородил полосу для общественного транспорта.

Мужчина вышел из иномарки и направился к автобусу ПАЗ, который следовал по маршруту №20. Водитель, вооруженный молотком, разбил лобовое стекло автобуса.

После этого водитель вернулся к себе в машину и уехал. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

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