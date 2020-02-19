Приятель с сайта знакомств избил и ограбил омичку

Омск, 19 февраля. Жительница Омска пригласила в гости мужчину, с которым познакомилась в соцсетях, а он ее избил и ограбил.

Женщина обратилась в полицию и рассказала, что выпивала с новым знакомым в течение суток. Когда алкоголь закончился, она отправила мужчину в магазин и дала свою банковскую карту.

Но кроме спиртных напитков приятель купил себе телефон. Омичка устроила скандал из-за денег, и 40-летний гость избил хозяйку дома, сорвал с ее шеи золотую цепочку

Пострадавшая оценила ущерб почти в 30 тысяч рублей. Правоохранители задержали подозреваемого, возбуждено уголовное дело, ему грозит до семи лет тюрьмы.

Ранее РИАМО сообщило, что в Подмосковье задержали двух мужчин, которые подозреваются в убийстве двух знакомых. Преступление произошло во время застолья.