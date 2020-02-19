Названа причина смерти двухлетнего ребенка в новосибирской больнице

Новосибирск, 19 февраля. Причиной смерти двухлетнего ребенка в реанимационном отделении новосибирской больницы стала редкая врожденная аномалия развития кишечника. Об этом рассказали журналистам в среду в пресс-службе регионального Минздрава.

Согласно данным ведомства, сначала девочку с подозрением на хирургическую патологию врачи доставили в детское медицинское учреждение. Однако после полного обследования доктора зафиксировали повышенный уровень сахара крови и заподозрили возникновение сахарного диабета. В результате ребенка направили в профильное эндокринологическое отделение детской больницы. Невзирая на проводимое лечение и реанимационные действия, пациентка скончалась спустя несколько часов.

Девочка умерла в середине прошлого месяца. В следственном управлении СК по Новосибирской области по факту произошедшего ранее была проведена доследственная проверка, по окончании которой заведено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.