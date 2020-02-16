Омичка пожаловалась на антисанитарию в больнице имени Кабанова

Омск, 16 февраля. Жительница Омска пожаловалась на антисанитарные условия в отделении травматологии городской клинической больницы № 1 имени Кабанова. Об этом женщина написала в соцсетях.

Омичка рассказала, что пришла в больницу, чтобы проведать знакомую. Женщина призналась, что испытала шок от вида палаты в медицинском учреждении. Стены обшарпанные, линолеум разорванный, старые кровати, обваливающаяся штукатурка на потолке, насекомые в палатах.

«Такие условия для лежачих больных, мягко говоря, ужасающие. Тараканов снимать уже не стала», — написала посетительница.

Омичке предложили отправить фотографии больницы в Минздрав Омской области и в местную прокуратуру. Позднее под постом появился комментарий министерства здравоохранения.

«Ремонт в данных помещениях необходим и он запланирован. Разрабатывается проектная документация, в которой будут учтены все требования, предъявляемые к медицинским учреждениям», — прокомментировало профильное ведомство.

Пользователи соцсетей поддержали автора поста. Они согласились, что многие учреждения города нуждаются в срочном ремонте.