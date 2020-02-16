Грабитель-рецидивист украл деньги из квартиры омича

Омск, 16 февраля. Грабитель разбил окно в квартире жителя Омска и в присутствии хозяина похитил деньги, сообщили в ГУ МВД России по Омской области.

Инцидент произошел в Центральном районе города. По данным полиции, в момент ограбления в доме находился 50-летний мужчина. Он попытался помешать злоумышленнику, но не смог.

После того, как преступник похитил три тысячи рублей, хозяин дома вызвал полицию. Правоохранители задержали неоднократно судимого 28-летнего омича.

Возбуждено уголовное дело о краде, задержанному грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина 18 раз арендовал автомобили каршеринга ради кражи запчастей.