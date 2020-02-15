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Сообразительный пес на видео показал, как правильно переходить дорогу

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Сообразительный пес на видео показал, как правильно переходить дорогу

Омск, 15 февраля. Бродячий пес показал пешеходам, как соблюдать правила дорожного движения. Ролик с законопослушным животным опубликовали в соцсетях пользователи из Омска.

Собака подошла к нерегулируемому пешеходному переходу, дождалась остановки транспорта и перешла дорогу. Забавный случай попал в объектив видеорегистратора.

Пользователи отметили, что «пес умнее» большинства пешеходов, которые перебегают дорогу и даже не смотрят на проезжую часть.

Ранее группа общественников предложила меры по сокращению числа бездомных собак на улицах российских городов. Они считают, что нужно ввести квоты на разведение породистых животных.

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