Жительницу Омска срочно госпитализировали с подозрением на коронавирус

Омск, 15 февраля. Женщину срочно госпитализировали с подозрением на коронавирус, сообщили в пресс-службе Минздрава Омской области.

Инцидент произошел 14 февраля. Медики скорой помощи, которые забрали заболевшую, были одеты в защитные костюмы.

В профильном министерстве пояснили, что врачи незамедлительно реагируют на жалобы местных жителей. Омичка сейчас находится под наблюдением в инфекционной больнице.

Коронавирус пока не подтвердился, пишет издание «Омск онлайн».

Информация о вспышке пневмонии неизвестной этиологии появилась в конце декабря в Китае. По последним данным, число жертв коронавируса достигло 1526 человек, инфицированы более 67 тысяч человек. Ученые России, США и Китая разрабатывают вакцину против нового вируса.