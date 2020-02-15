Омич без прав въехал в иномарку, пострадали четыре человека

Омск, 15 февраля. Водитель ВАЗ вылетел на встречную полосу в Омске и врезался в иномарку, пострадали четыре человека, сообщили в ГИБДД по Омской области.

ДТП произошло вечером 14 февраля на Волгоградской улице. Водитель отечественного легкового автомобиля столкнулся с Toyota.

По данным правоохранителей, нарушитель ранее был лишен водительских прав, возбуждено уголовное дело. В больницу доставили водителя и пассажира иномарки, виновника аварии и его пассажира.

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в центре Омска не поделили дорогу две иномарки, в результате ДТП пострадала двухлетняя девочка.