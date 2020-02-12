Уборщица совратила двух учеников омской школы-интерната

Омск, 12 февраля. Уборщица в Омске пригласила к себе домой и совратила двух несовершеннолетних воспитанников школы-интерната.

Инцидент произошел 23 февраля прошлого года на квартире женщины. Она вступила в интимную связь с 14-летним и 15-летним подростками.

Школьники рассказали о произошедшем своим одноклассникам. Когда о связи уборщицы и учеников узнали воспитатели, они вызвали полицию.

Правоохранители возбудили уголовное дело. На суде женщина заявила, что занималась сексом со школьниками по обоюдному согласию. Женщину приговорили к шести годам лишения свободы условно.

Ранее сообщалось, что в Астрахани учитель биологии совратила девятиклассника. Вся школа обсуждала видео с участием педагога и ученика.