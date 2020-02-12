Заключенный получил еще один срок за интимную переписку с омскими школьницами

Омск, 12 февраля. Заключенный в Псковской области вел интимную переписку и обменивался фото с несколькими школьницами из Омска, сообщили в СК РФ по Омской области.

Мужчина отбывал наказание в колонии за разбойные нападения. С помощью мобильного телефона он выходил в Интернет и знакомился в соцсетях с несовершеннолетними.

Жертвами педофила стали семь детей, которых он шантажировал и обменивался с ними порнографическими снимками. По данным СК РФ, на суде 40-летний заключенный заявил, что девочки просто «глупенькие и доверчивые».

Суд признал его виновным в насильственных действиях сексуального характера, незаконном изготовлении и обороте порнографии и материалов с участием несовершеннолетних. Его приговорили к 9 годам в колонии с особого режима.

По данным издания «СуперОмск», в своем профиле в соцсетях заключенный публиковал фото с котами и статусы о большой любви.

Ранее сообщалось, что в Петербурге правоохранители задержали мигранта за совращение несовершеннолетней девочки.