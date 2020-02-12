Nissan влетел в иномарку в центре Омска, пострадала двухлетняя девочка

Омск, 12 февраля. Двухлетний ребенок пострадал в ДТП в центре Омска, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

ДТП произошло вечером 11 февраля на проспекте Карла Маркса. По данным правоохранителей, 30-летняя женщина за рулем Nissan врезалась в Toyota.

Второй иномаркой управляла 33-летняя местная жительница, в ее салоне находился маленький ребенок. Полиция не нашла признаков опьянения у водителей.

Девочку срочно госпитализировали с места аварии, устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что в сочинском тоннеле произошла массовая авария. Автомобиль врезался в грузовик и две машины дорожных служб, есть жертвы.