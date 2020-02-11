Дельфийские игры в Омске посвятят 75-летию Победы

Омск, 11 февраля. Культурный проект «Дельфийский Омск — 2020» пройдет с 24 по 29 апреля и будет посвящен 75-летию Победы, сообщили организаторы.

В рамках мероприятия состоятся молодежные Дельфийские игры России и государств-участников СНГ. Игры были включены в план по проведению Года памяти и славы.

Прием заявок начался с 10 февраля. Ожидается, что в конкурсе примут участие более двух тысяч человек в возрасте от 10 до 25 лет из России и стран СНГ.

Тема Победы будет отражена в творческих выступлениях учеников, международной конференции, просветительских проектах. Конкурсанты поборются за звание лучшего в классическом, народном и современном искусстве.

Организаторы также добавили новые дисциплины, в том числе «художественная керамика» и «духовые инструменты».

Ранее сообщалось, что в России стартовала масштабная акция «Про героя», в рамках которой любой желающий может рассказать о своем родственнике, принимавшем участие в Великой Отечественной войне.