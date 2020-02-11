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Бастрыкин поручил следователям проверить дело «мальчика на гречке»

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Бастрыкин поручил следователям проверить дело «мальчика на гречке»

Омск, 11 февраля. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил омским следователям заняться делом мальчика, которого отчим ставил на гречку. 

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить бездействие органов опеки в ситуации с восьмилетним мальчиком. Такое поручение он отдал после передачи о пострадавшем ребенка на Первом канале. 

«В эфире отмечалось, что мать ребенка никак не препятствовала издевательствам, а вместе с сожителем выбрала такой способ наказания», — прокомментировали в ведомстве.

Участники программы критиковали органы опеки, которые не ходатайствовали о лишении матери родительских прав.

По данным СМИ, 35-летний мужчина в течение двух месяцев жестоко наказывал мальчика, «отбившегося от рук». Он ставил ребенка коленями на гречку. Мать мальчика была в курсе наказаний, но не вмешивалась в «воспитание» сына.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге произошел страшный инцидент. Родители до смерти забили девятилетнего сына плеткой, пытаясь «изгнать бесов». Не исключено, что над ребенком издевались из-за религиозного фанатизма.

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