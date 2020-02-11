Фитнес-клуб отказал слишком толстому омичу в скидке на абонемент

Омск, 11 февраля. Житель Омска с избыточным весом пожаловался в УФАС из-за того, что в фитнес-клубе ему продали абонемент дороже, чем остальным клиентам.

Жалобу омича антимонопольное ведомство планирует рассмотреть 3 марта. По словам пострадавшего, его заинтересовала реклама годового абонемента. Реклама фитнес-клуба предлагала «готовить сани летом, а тело круглый год за 6999 рублей».

Однако менеджер клуба заявила, что эта цена распространяется только на клиентов, чей вес меньше 100 кг. Мужчине пришлось заплатить 11 999 рублей. Он считает, что это дискриминация по индивидуальным особенностям человека.

В УФАС решили, что реклама нарушает законодательство. В ведомстве уверены, что рекламный плакат вводит потенциальных клиентов в заблуждение, пишет издание «СуперОмск».

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