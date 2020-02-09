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Происшествия

Тело пенсионера обнаружили на козырьке подъезда в Новосибирске

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Мертвого пенсионера обнаружили на козырьке подъезда в Новосибирске

Новосибирск, 9 февраля. Спасатели обнаружили мертвого мужчину на козырьке подъезда одного из жилых домов в Новосибирске.

Тело нашли поздней ночью 9 февраля. Спасателей и медиков вызвали жильцы дома. Прибывшие на место происшествия спасатели сняли мужчину с бетонного перекрытия с помощью альпинистского снаряжения. Погибшим оказался пенсионер 1944 года рождения.

Почему пенсионер находился на козырьке подъезда, неизвестно, также как и другие обстоятельства трагедии. Правоохранители устанавливают подробные причины случившегося.

Ранее ФАН сообщал, что снежная глыба упала на пожилого жителя Новосибирска, пенсионер скончался. Инцидент произошел, когда 84-летний мужчина вышел на улицу, чтобы убрать снег у подъезда.

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Источник: НДН.ИНФО
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