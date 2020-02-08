Неизвестный в черном капюшоне напал на молодую омичку в темном переулке

Омск, 8 февраля. Неизвестный мужчина напал на 16-летнюю девушку на 3-м Разъезде в Омске, сообщила мать пострадавшей в соцсетях.

Инцидент произошел вечером 7 февраля. Девушка возвращалась с тренировки, за ней шел высокий мужчина в черной куртке.

Неизвестный догнал и схватил омичку, но та оказала сопротивление. В какой-то момент на улице оказался случайный прохожий, он спугнул нападающего.

Пострадавшая прибежала домой в состоянии шока. На ее лице было несколько ссадин. Женщина обратилась за помощью к очевидцам, попросив связаться с ней, если кто-то видел злоумышленника.