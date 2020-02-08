Старейший актер омского театра «Галерка» скончался на 91-м году жизни

Омск, 7 февраля. Заслуженный работник культуры России Виталий Баусов скончался в Омске, об этом сообщили в театре «Галерка».

Виталия Баусова не стало 7 февраля. Он более 60 лет посвятил омскому театру. В пресс-службе «Галерки» рассказали, что Баусов участвовал в 20 спектаклях на возрастных ролях.

Артист удостоин множества театральный премий, в том числе премии за лучшую роль второго плана на фестивале «На родине Чехова».

Сотрудники театра выразили глубокие соболезнования родным и близким известного актера. Они отметили, что коллегам будет не хватать Баусова.

Прощание с артистом состоится 10 февраля, пишет издание NGS55.