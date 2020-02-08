Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП под Новосибирском

Новосибирск, 8 февраля. Один человек стал жертвой ДТП с участием двух иномарок и автобуса в Новосибирской области, сообщили в ГИБДД России по региону.

Авария произошла на трассе Пашино — Новосибирск. По предварительной информации, водитель Honda вылетел на встречную полосу, гле столкнулся с автобусом Ford и автомобилем Nissan.

В автобусе в момент ДТП находились 10 пассажиров. В результате инцидента один пассажир Honda скончался от полученных травм. Водитель и еще один пассажир иномарки госпитализированы.

Два пассажира автобуса также доставлены в больницу, информация об их состоянии уточняется. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Омске водитель Nissan сбил двух пожилых пешеходов. Мужчина и женщина получили травмы различной степени тяжести.