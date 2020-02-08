Семья из Омска обвинила врачей в краже органов у 81-летнего старика

Омск, 8 февраля. Пожилой мужчина скончался при странных обстоятельствах в ГКБ №1 имени Кабанова в Омске. По словам родственников, у 81-летнего пенсионера могли изъять внутренние органы.

В ноябре 2019 года пенсионер, которому диагностировали болезнь Альцгеймера, простыл. Его госпитализировали и положили в отделение пульмонолонии. По словам супруги, они с дочерью регулярно навещали мужчину.

Рядом с его палатой находился туалет, в котором многие курили, и весь дым шел прямо к пациентам. Через несколько дней пенсионеру стало хуже, в реанимацию родственников уже не пускали.

В редкие визиты супруга и дочь видели, что мужчина лежит на спине с привязанными к кровати руками и ногами, без одеяла. После перевода в операционную больной скончался.

Дочь умершего рассказала, что во время похорон его руки были по-прежнему опухшими. Она считает, что для выяснения настоящей причины смерти ее отца нужно провести эксгумацию тела.

В официальном заключении о смерти сказано, что омич скончался от двусторонней пневмонии и атеросклеротической болезни сердца.

Ранее сообщалось, что в поселке Чкаловский в Омске произошло ДТП, при котором пострадали два пожилых человека.