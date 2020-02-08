Житель Новосибирска стал миллионером, пока жена готовила блины к завтраку

Новосибирск, 8 февраля. Семейная пара из Новосибирска стала миллионерами, пока завтракала. Супруги стали победителями в 11 494-м тираже «Гослото «5 из 36». От этом сообщили в пресс-службе «Столото».

Счастливый лотерейный билет принес им 8 261 224 рублей. Глава семейства рассказал, что они не рассчитывали на такой грандиозный выигрыш. По его словам, все случилось за завтраком. Пока жена пекла блины, мужчина сходил за лотерейным билетом и спросонья отмечал числа наугад.

Удивлению и радости супругов не было предела, когда они зашли в личный кабинет на сайте лотереи и обнаружили, что стали победителями. Супруги уверены, что выигрыш стал подарком судьбы к дню рождения, который муж и жена отмечают в один день.

Валерий работает водителем, а в свободное время рисует абстрактные картины. Татьяна трудится торговым представителем в одной из новосибирских компаний.

Часть выигранной суммы они планируют потратить на путешествия и новый автомобиль для сына.

Ранее ФАН рассказывал, что победительница самой крупной российской лотереи Надежда Бартош, выигравшая миллиард рублей, скрыла свою страницу в социальной сети «Одноклассники» и изменила реальную фамилию и фото профиля.