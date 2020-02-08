Иномарка прямо на «зебре» сбила двух пожилых омичей

Омск, 8 февраля. Водитель Nissan Cube сбил двух пешеходов на «зебре» в Октябрьской округе, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Омской области.

ДТП произошло вечером 7 февраля на Космическом проспекте. Мужчина ехал со стороны улицы Лизы Чайкиной и сбил мужчину и женщину, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии 59-летний мужчина и 65-летняя женщина получили различные травмы. Их срочно госпитализировали в тяжелом состоянии. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что под Воронежем произошло страшное ДТП, погибли три человека, еще шесть пострадали.