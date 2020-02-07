Снежная глыба убила пенсионера под Новосибирском

Новосибирск, 7 февраля. Снежная глыба упала на пожилого жителя Новосибирска, пенсионер скончался, сообщили в СК России по региону.

Инцидент произошел 6 февраля на Строительной улице в поселке Октябрьский Новосибирской области. По данным следствия, 84-летний мужчина вышел на улицу, чтобы убрать снег у подъезда.

Неожиданно на него упал снежный ком, пострадавшим погиб на месте. Следователи завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Обстоятельства гибели пенсионера выясняются, пишет издание «Вести Новосибирск».

Ранее сообщалось, что в Московской области огромная ледяная глыба упала на женщину. Она скончалась от полученных травм.