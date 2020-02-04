Тело молодого охотника с огнестрельным ранением нашли в квартире в Омске

Омск, 4 февраля. Тело 27-летнего жителя Омска обнаружили в собственной квартире в ночь на 4 февраля, сообщили в СК РФ по Омской области.

Погибшего нашли родственники в квартире на улице Гашека. Криминалисты обнаружили огнестрельное ранение на теле мужчины. Других следов насилия не найдено.

Правоохранители выясняют обстоятельства гибели омича. Известно, что он был женат, официально не работал, увлекался охотой, пишет издание «СуперОмск».

Ранее сообщалось, что в Белгороде водители заметили висящее на кресте тело человека. Погибшим оказался мужчина.