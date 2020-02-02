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СК возбудил уголовное дело по факту обрушения крыши кафе в Новосибирске

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СК возбудил уголовное дело по факту обрушения крыши кафе в Новосибирске

Новосибирск, 2 февраля. По факту обрушения крыши одного из новосибирских кафе возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

К кафе выехали следователи-криминалисты и следователи регионального следственного управления. Проводится опрос свидетелей и осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, отметили в ведомстве.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что из-под завалов в Новосибирске извлечено тело девушки, сотрудниками экстренных служб также были спасены четыре человека.

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Источник: пресс-служба Следственного комитета РФ
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