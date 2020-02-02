Пристройка кафе обрушилась под тяжестью снега в Новосибирске

Новосибирск, 2 февраля. Кровля пристройки одного из новосибирских кафе обрушилась под тяжестью снега, погиб человек. Об это сообщили в отделе ГО и ЧС Советского района в воскресенье.

«Само кафе находится в добротном хорошем здании типа бокса. Пристройка в кафе — раздевалка. От снега крыша обвалилась, потому что слой снега был большой, крыша была деревянная», — цитирует представителя ведомства ТАСС.

В результате происшествия под завалами оказались пять человек. В настоящее время все они извлечены. Один человек погиб, еще четверо пострадали. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Ранее газета «Известия» сообщила, что 31 января во время среза вант, скрепляющих крышу спортивного комплекса «Петербургский» с железобетонным кольцом произошло обрушение. Предварительной причиной происшествия названо нарушение техники безопасности.