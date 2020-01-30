Жители Омской области могут остаться без квартир из-за проблем с приватизацией

Омск, 30 января. Жителям двух домов в поселке Горьковском Омском области грозит выселение. Суд признал сделки по приватизации и купле-продаже жилья в бывших общежитиях ПТУ №34 недействительными.

Речь идет о жильцах домов 31 и 35 по улице Маяковского. Известно, что в 2009-2011 годах директор ПТУ сдал комнаты в общежитии в социальный наем, позднее жильцы их приватизировали. У людей на руках есть все необходимые документы.

Некоторые собственники уже продали комнаты, оформив договора купли-продажи. Позднее выяснилось, что здания находятся в собственности Омской области, а в социальный наем можно брать только муниципальную собственность.

Горьковский суд признал документы на жилье недействительным и аннулировал сделки по нему. В 2019 году всем жильцам предложили съехать.

«Мы уже третьи собственники этой квартиры. Мама покупала квартиру в 2014 году», — рассказал один из жильцов Александр, его слова приводят Nation News.

Жители Омской области обратились за помощью к депутатам Госдумы, однако от них приходили одни отписки. Власти региона также не решили проблему.

Тем не менее, член СПЧ при президенте России Шота Горгадзе считает, что власти должны решить вопрос в пользу жильцов. Он подчеркнул, что задача местной власти — помогать и быть открытой к людям.

Ранее сообщалось, что в Калачинском районе под Омском был обнаружен огромный незаконный скотомогильник. Местные жители боялись заражения грунтовых вод от останков животных.