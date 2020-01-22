Травников предложил «ЕР» применять опыт мобильной приемной новосибирского губернатора

Новосибирск, 22 января. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников предложил использовать опыт мобильной общественной приемной главы региона в работе местного отделения «Единой России».

Травников заявил, что удовлетворен работой мобильной приемной губернатора в прошлом году. По его словам, схема работы с жителями региона, введенная в рамках эксперимента, позволяет значительно повысить скорость и качество реагирования на запросы граждан.

Глава Новосибирской области высказался за расширение такого формата и проведение большего количества комплексных приемов.

«Попрошу членов правительства, а также специалистов из органов власти, представителей различных общественных и профессиональных объединений принимать участие в этих приемах. Комплексные приемы – такой формат МФЦ, многофункциональной помощи – укладывается в те необходимые изменения в партийной работе, которые я обозначил в самом начале: «Единая Россия» должна стать важной общественной силой, направленной на постоянное взаимодействие с населением и реагирование на изменение ситуации, на новые потребности жителей области», — цитирует Infox.ru Травникова.

Губернатор подчеркнул, что общественные приемные в регионе должны стать действенным инструментом двусторонней связи руководства с жителями. По его мнению, приемные позволят не только быстро решать проблемы граждан, но и помогут доносить важную информацию, например, о льготах и мерах социальной поддержки.

Ранее пресс-служба новосибирского правительства сообщила, что за прошедший год число выездов мобильной приемной губернатора возросло более чем в три раза. В 2018 году этот показатель составил 22, а в 2019 — 69.