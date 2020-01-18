Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,5 в Новосибирской области

Новосибирск, 18 января. Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировано на юге Новосибирской области. Об этом сообщили в Алтае-Саянском филиале Единой Геофизической службы РАН.

Как уточнили сейсмологи, природное явление зафиксировали в субботу в 27 километрах к востоку от Искитима, эпицентр имел координаты 54.65 градуса северной широты и 83.72 градуса восточной долготы.

«Интенсивность в эпицентре – 3,5 балла (оценка MSK-64)», — говорится в сообщении на официальном сайте филиала.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Накануне сейсмостанция «Петропавловск» зафиксировала землетрясение в акватории Тихого океана, на глубине 50 километров. Магнитуда подземного толчка составила 5,4. Спасатели оперативно осмотрели социально значимые здания в столице края.

А несколькими днями ранее два землетрясения магнитудой 2,5 и 3,9 соответственно произошли в Кемеровской области.