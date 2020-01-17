Пропавшую в Новосибирской области школьницу нашли живой в запертом подвале

Новосибирск, 17 января. Десятилетняя школьница, пропавшая два дня назад в городе Карасук Новосибирской области, найдена живой. Ребенка обнаружили волонтеры одного в запертом подвале местного общежития.

По словам волонтеров, занимавшихся поиском девочки, отыскать ее помог кинолог с собакой. Специалист увидел небольшое пространство под настилом в подвале, где и находился пропавший ребенок. Вскоре к общежитию подъехали родители девочки и медики, сообщают «Известия».

Сообщается, что девочка жива, но, когда ее нашли, она была сильно истощена и находилась без сознания. В настоящее время она находится под присмотром медиков, как она оказалась в подвале общежития, на данный момент неизвестно.

Школьница пропала днем 15 января. Известно, что она ушла в музыкальную школу, однако домой не вернулась. По факту ее пропажи было возбуждено уголовное дело, к поискам были подключены экстренные службы.

Напомним, в новогоднюю ночь в Москве пропала семилетняя девочка. Ребенка прямо из квартиры увела незнакомая женщина. Позже полицейские нашли ее в метро.