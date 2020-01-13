Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Кемеровский мальчик умер, захлебнувшись в аквапарке Новосибирска

89
0 Оставить комментарий

Кемеровский мальчик умер, захлебнувшись в аквапарке Новосибирска

Новосибирск, 13 января. Шестнадцатилетний подросток, который 8 января застрял в конструкции одного из бассейнов новосибирского аквапарка «Аквамир» и захлебнулся, скончался в медицинском учреждении в понедельник.

По сведениям РИА Новости, подросток был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), но он так и не пришел в сознание. Мальчик умер в 03.00 по местному времени, пишет «ФедералПресс».

Ранее следствие по данному факту завело уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям жизни или здоровья потребителей.

Согласно информации прокуратуры Новосибирской области, подросток из Кемерово находился на отдыхе в аквапарке вместе со своей семьей. Внезапно, сообщала «Газета Кемерова», нога юноши застряла в металлической конструкции одного из бассейнов, он начал захлебываться.

После проведения реанимационных мероприятий в тяжелом состоянии подросток попал в одну из новосибирских клиник.

Новости партнеров

Источник: РИА Новости
Новости партнеров