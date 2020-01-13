Кемеровский мальчик умер, захлебнувшись в аквапарке Новосибирска

Новосибирск, 13 января. Шестнадцатилетний подросток, который 8 января застрял в конструкции одного из бассейнов новосибирского аквапарка «Аквамир» и захлебнулся, скончался в медицинском учреждении в понедельник.
По сведениям РИА Новости, подросток был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), но он так и не пришел в сознание. Мальчик умер в 03.00 по местному времени, пишет «ФедералПресс».
Ранее следствие по данному факту завело уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям жизни или здоровья потребителей.
Согласно информации прокуратуры Новосибирской области, подросток из Кемерово находился на отдыхе в аквапарке вместе со своей семьей. Внезапно, сообщала «Газета Кемерова», нога юноши застряла в металлической конструкции одного из бассейнов, он начал захлебываться.
После проведения реанимационных мероприятий в тяжелом состоянии подросток попал в одну из новосибирских клиник.