Омичка разбилась насмерть, катаясь на тюбинге в городском парке

Омск, 6 января. Жительница Омска получила серьезную травму головы во время катания на тюбинге в Советском парке и скончалась, сообщили в СК РФ по Омской области.

Следователи проводят проверку по факту гибели 45-летней женщины. По предварительным данным, 5 января омичка каталась на лыжероллерной трассе и во время спуска ударилась головой о столб.

Пострадавшую срочно госпитализировали, но врачи не смогли спасти женщину. На месте происшествия работают криминалисты, пишет портал «СуперОмск».

Ранее сообщалось, что в Оренбурге произошел еще один инцидент при катании с горки. Ребенок катался с горки, которая находилась близко к металлическому забору. Девочка съехала вниз и застряла в заборе.