В Новосибирске кондуктор выгнал школьницу из автобуса на мороз в темное время суток

Новосибирск, 27 декабря. В Новосибирске из автобуса выгнали на мороз ученицу четвертого класса, из-за отсутствия у нее справки школьника.
Кондуктор автобуса № 13 высадил испуганного ребенка на безлюдной улице. Об этом рассказала мама девочки, передает телеканал «360».
«Молодой человек, высадил девочку четвертого класса на остановке «ТЭЦ-5», так как у нее с собой не было справки школьника», — поделилась женщина.
Девочка предъявила ученическую карту, но кондуктор посчитал, что этого недостаточно и потребовал справку из школы. Отмечается, что кондуктор действовал в рамках должностной инструкции. Она предусматривает право требовать справку из учебного заведения.
«Но как можно ребенка выгнать из автобуса на пустыре, в темное время суток?» — изумилась мать девочки.
Женщина заметила, что ее ребенка высадили в шестом часу вечера в лесу.
«Могло случиться все, что угодно! Дочка от страха расплакалась. Даже позвонить никому не могла — телефон разрядился», — рассказала горожанка.
Закончилось все благополучно, школьницу подобрал водитель идущего следом автобуса и бесплатно довез до нужной остановки.
Мама девочки обратилась мэрию. Она намерена найти кондуктора и привлечь его к ответственности.
Ранее ФАН сообщал, что полиция завершила проверку после скандального чаепития в одной из школ Новосибирска, на котором, как сообщила мать школьницы, ее дочь публично унизили и выгнали с мероприятия.