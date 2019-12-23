Пенсии почти 450 тысяч омичей проиндексируют в 2020 году

Омск, 23 декабря. Глава Омского отделения пенсионного фонда России (ПФР) Ольга Ступичева рассказала, кого из пенсионеров коснется индексация.

Повышенные пенсии получат 447 омских пенсионеров. Индексация затронет только неработающих пенсионеров. Выплаты увеличатся на 6,6%.

По словам Ступичевой, прибавка будет рассчитываться индивидуально в зависимости от размера получаемой пенсии. Размер пенсии после индексации можно посчитать самостоятельно.

Например, если вы получаете 10 тысяч рублей, то умножьте пенсию на коэффициент индексации 1,066. Таким образом выплата на 660 рублей, пишет издание «ОмскРегион».

Глава отделения ПФР уточнила, что у 72,5 тыс. омичей пенсии ниже прожиточного минимума пенсионера. Он составляет 8480 рублей, поэтому индексацию будут выплачивать сверх прожиточного минимума.

Она также добавила, что с 1 июля 2020 года пенсии будут выплачивать только на карты «МИР». Это касается только тех пенсионеров, которые получают пенсии на банковские карты.

Ступичева попросила заранее оформить карты национальной платежной системы.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2022 года. В Минфине России предложили, чтобы граждане самостоятельно и на добровольной основе копили на пенсию, в этом случае государство предоставит гарантии и налоговые льготы.