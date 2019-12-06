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Водоем из крови обнаружили в Омской области

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Водоем из крови обнаружили в Омской области

Омск, 6 декабря. Водоем из крови обнаружили жители Калачинского района Омской области, видео опубликовал местный житель.

По словам автора ролика, на месте стоит невыносимый запах. Водоем наполнен кровью убитых животных.

Местные СМИ писали о незаконном складировании биологических отходов в Калачинском районе. В ГУ ветеринарии Омской области заявили, что ответственность понесет предприятие, занимающееся убоем скота.

Специалисты не обнаружили на месте скотомогильника возбудителей опасных инфекций, пишет BK55.

Ранее сообщалось, что в здании Омской филармонии образовалась десятиметровая трещина. В пресс-службе концертного зала утверждают, что это проблемы с напольной плиткой.

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